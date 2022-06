Italien: Fahrverbote an der Amalfiküste

Autoreisende, die die beliebte süditalienische Küstenstraße Amalfitana (SS 163) südlich von Neapel befahren wollen, müssen ihre Reise besonders gründlich planen. Von 15. Juni bis 30. September ist der Abschnitt zwischen Meta di Sorrento und Vietri sul Mare nur eingeschränkt befahrbar.

Die Bestimmungen im Detail

Fahrverbote auf der schmalen und kurvenreichen Straße, die vor allem in den Sommermonaten unter dem hohen Verkehrsaufkommen leidet, sind an sich nichts Neues. Um ein Verkehrschaos zu vermeiden, haben die Gemeinden heuer allerdings neue Regeln beschlossen. So gilt an den Wochenenden jeweils von 10 bis 18 Uhr abwechselnd ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit geraden bzw. mit ungeraden Kennzeichen. Begonnen wurde mit der Regelung am Wochenende 18./19. Juni, an dem ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit geraden Nummernschildern galt.

Vom Fahrverbot ausgenommen sind Motorräder, Bewohner und Bewohnerinnern der 13 Gemeinden entlang der Küste, öffentliche Verkehrsmittel und Taxis. Auch Reisebusse müssen sich an diese Regelung halten.

Quelle: www.ansa.it