Region Apulien

Apuliens pulsierende Metropole Bari, die Barockstadt Lecce und das meerumschlungene Taranto, malerische Bade- und Pilgerorte sowie eine fantastische Natur – Vielfalt an Italiens Stiefelabsatz. Traumhaft lange Sandstrände und felsengerahmte Kiesbuchten säumen die gebirgige Halbinsel Gargano, Serpentinen schlängeln sich durch die schattigen, stillen Wälder der Foresta Umbra im Parco Nazionale del Gargano. Badefreunde finden am italienischen Stiefelsporn ebenso Erfüllung wie Mountainbiker und Wanderer. Magische Anziehungskraft für Wassersportler und Sonnenanbeter besitzen die auf Felszungen drappierten Bilderbuchstädtchen Vieste und Peschici. Reizvoll und abwechslungsreich sind auch die Strände um den sonnenverwöhnten, ins Mittelmeer ragenden Salento, in dem Wein und Oliven das Landschaftsbild prägen.