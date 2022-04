Nachhaltigkeit beim ÖAMTC:

Elektromobilität ist ein Kernbestandteil klimafreundlicher Mobilität. Der Betrieb von Elektrofahrzeugen erzeugt insbesondere in Verbindung mit erneuerbarer Energie gesamtheitlich betrachtet deutlich weniger CO2. Der ÖAMTC bietet eine Reihe von Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge an. Im ÖAMTC ePower Ladenetz stehen Kundinnen und Kunden mehr als 4.000 Ladepunkte, wovon an 1.500 Ladepunkten kWh-basiert abgerechnet wird, flächendeckend in ganz Österreich zur Verfügung.