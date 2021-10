Energy Globe Award für ÖAMTC Stützpunkt Saalfelden

Für die Energiegewinnung und Speicherung setzte der ÖAMTC in Saalfelden auf eine Photovoltaik-Anlage am Dach, eine Sole-Wärmepumpe und einen Blei-Carbon-Batteriespeicher. Die Batterie speichert die gewonnene Sonnenenergie, um sie nachts bzw. in Schwachlichtzeiten für die Versorgung des Stützpunktes zu nutzen. Damit ist der Stützpunkt auch für den Fall eines Blackouts gerüstet. Selbst bei einem längeren Stromausfall ist genug Energie im Speicher bzw. wird laufend produziert, um den Betrieb (Heizen und Kühlen mit Wärmepumpe sowie die gesamte Energieversorgung des Betriebs) aufrecht zu erhalten.

Dass das autarke System funktioniert, zeigt eine Auswertung der Erträge bzw. des Verbrauchs in Saalfelden: In den ersten sechs Monaten wurden mit der Photovoltaik-Anlage 24.603 kWh erzeugt. Dem gegenüber steht ein Gesamtverbrauch von 24.145 kWh. Das bedeutet eine Einsparung von 28 Tonnen Co2.