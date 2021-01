Verkehrserziehung:

Ihr Club bietet in Kooperation mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) vielfältige Verkehrserziehungsprogramme an. Diese sind auf die jeweiligen Altersstufen abgestimmt. Durch Selbsterfahrung und ohne erhobenen Zeigefinger werden die Gefahren des Straßenverkehrs und der richtige Umgang damit thematisiert. Wir sprechen Ihren Nachwuchs dort an, wo sicherheitsorientierte Verhaltens- und Einstellungsbildung alle Kinder und Jugendliche erreicht: direkt im Kindergarten und in der Schule.