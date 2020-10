Ab dem 5. Oktober können sich ÖAMTC-Mitglieder bereits via der App kostenlos registrieren.

Bis zum offiziellen Launch des ÖAMTC ePower Ladeproduktes am 12. Oktober 2020 können ÖAMTC-Mitglieder und Nicht-Mitglieder mittels an den ÖAMTC ePower Ladestationen angebrachten QR-Code per Direct Payment laden und bezahlen. Der Preis für Laden per Direct Payment beträgt 0,48 Euro/kWh inkl. USt. bei einem Mindestbetrag von 3,84 Euro inkl. USt. (entspricht den ersten 8 kWh).

Ab dem 12. Oktober ist die Bezahlung per ÖAMTC ePower App (iOS und Android) – exklusiv für Mitglieder – zusätzlich möglich. Die Bezahlung erfolgt mittels Online-Überweisung. Bei Bedarf kann ab dem 12. Oktober zusätzlich eine ÖAMTC ePower Ladekarte online oder an einem ÖAMTC Stützpunkt in Wien, Niederösterreich oder Burgenland, bei welchem eine ÖAMTC ePower Ladestation installiert ist, beantragt werden.