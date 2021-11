Überschussladen mit Photovoltaik

Bei dieser Lösung werden die die Verbräuche bzw. die Einspeisung über einen Zweirichtungs-Stromzähler gemessen. Die Hausverbraucher sind repräsentativ über die Glühbirne dargestellt. Die PV-Anlage besteht aus zwei Komponenten. Zum einen die Solarmodule am Dach, und zum anderen dem Wechselrichter, welcher den Strom ins Haus-, bzw. Stromnetz einspeist. Sofern ausreichend Strom von der PV-Anlage vorhanden ist, fließt dieser bevorzugt in die häuslichen Verbraucher und der Rest wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist.

Bei dieser Hausausstattung ist der Ladevorgang nicht gesteuert, das Laden erfolgt also mittels Netzstromergänzung. Bei ausreichend Sonnenschein kann somit ein Teil oder sogar zeitweise die volle notwendige Ladeleistung vom eigenen PV-Strom gedeckt werden. Bei Bewölkung oder einer kleinen PV Anlage erfolgt jedoch sofort ein Ausgleich aus dem öffentlichen Netz. Vorteil dieser Strategie ist, dass die Ladezeiten des Elektroautos kürzer sind und es keine technischen Anforderungen an die Wallbox oder gar an eine komplexe Steuerung gibt.

Wer keine automatisches Energiemanagement hat und trotzdem möglichst PV-Strom laden will, kann dieses auch mittels manueller Regelung des Elektroautos optimieren. Dabei wird mittels Smartphone, am Fahrzeug oder an der Wallbox je nach Sonneneinstrahlung der Ladevorgang aktiviert oder deaktiviert, bzw. die Ladestromstärke reguliert. Bei größeren PV-Anlagen und guter Witterung kann mit dieser Variante ein beachtlicher Anteil an PV-Strom zum Laden genutzt werden. Der Vorteil bei dieser Lösung sind die geringen Investitionskosten. Nachteilig jedoch der damit verbundene höhere Steueraufwand.