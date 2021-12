City guide Bari

Charmante Grandezza im Schutz von Kastell, Stadtmauern – und heiliger Nikolaus. Großzügige Eleganz und schicke Geschäfte im Quartiere Murat, dem Meer und den Stränden so nah. Die Hauptstadt Apuliens (326.000 Einwohner) ist eine pulsierende Hafen- und Universitätsstadt, die Besucher in seiner Vielfalt beeindruckt: mit dem sorgfältig restaurierten historischen Zentrum Bari Vecchia und dem geschäftigen Quartiere Murat, der Neustadt aus dem 19. Jahrhundert. Die meisten Sehenswürdigkeiten befinden sich in der verwinkelten Altstadt auf einer kleinen Halbinsel, die für den normalen Autoverkehr gesperrt ist. Wer mit dem Pkw unterwegs ist, stellt ihn am besten auf einem der Park-and-ride-Plätze, etwa an der Spiaggia Pane e Pomodoro, ab und nimmt den Bus. Die südlich angrenzende Neustadt bietet mit den im Schachbrettmuster angelegten Boulevards exzellente Shoppingmöglichkeiten. Abendliche Treffpunkte der Bareser – gern mit einem Eis von der Gelateria am Corso Cavour — sind Piazza Mercantile und Piazza Ferrarese.