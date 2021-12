Region Lombardei

Die Lombardei hat Großartiges zu bieten. In der weiten Poebene um Vercelli liegen die größten Reisfelder Europas. Das venezianisch geprägte Bergamo sowie die Hauptstadt Mailand mit Dom, Scala, Brera und Leonardos Abendmahl bieten sich für einen Städtetrip an. Formel-1-Fans kommen in Monza auf ihre Kosten. Cremona gilt als Zentrum der Geigenbaukunst und ist stolz auf den höchsten Kirchturm Italiens. Als ein Gesamtkunstwerk der Renaissance erweist sich das Kloster Certosa von Pavia, die einstige Familiengrablege der Visconti. Die Piazza Vittoria von Lodi gilt vielen als hübscheste Platzanlage Italiens.