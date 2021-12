City guide Trento

Die Stadt in den Trentiner Alpen vereint mediterranes Flair, italienische Gemütlichkeit und Bergpanoramen. Burg, Kirchen und bemalte Palazzi erinnern an die Konzilszeit. Im Jahr 1563 tagte in Trento das Konzil der katholischen Kirche über Fragen und Forderungen der Reformation. Es war die dritte Sitzungsperiode seit 1545. Tagungsort war die Festung, die Fürstbischof Bernardo Clesio aus diesem Anlass zum Renaissancepalast hatte ausbauen lassen. Heute erinnern an das Konzil die ›Feste Vigiliane‹ im Juni. Nach dem Fall Napoleons 1815 kam Trento an die Habsburger. Heute ist es Hauptstadt der autonomen Region Trentino-Alto Adige (Südtirol).