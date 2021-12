City guide Verona

Die Opernfestspiele, die romantische Altstadt und die Liebesgeschichte von Romeo und Julia würzen die Atmosphäre der Handelsstadt Verona mit einer Portion Gefühl. Ein Handelszentrum war Verona schon im 1. Jahrhundert v. Chr., und Hauptstadt der römischen Provinz Gallia Cisalpina. Hier kreuzten sich die Via Claudia Augusta, die Via Postumia und die Via Gallia, die heute noch als schnurgerade Allee von Verona nach Peschiera am Gardasee führt. Im 13. und 14. Jahrhundert herrschten die Della Scala, die Scaliger, hier. Sie brachten Wirtschaft und Kultur zur Blüte, wussten aber auch skrupellos ihre Macht zu sichern.