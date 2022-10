Der digitale Führerschein in Österreich

Im Idealfall funktioniert der digitale Führerschein auch offline, also ohne Internetempfang. Dennoch übertragen die Nutzungsbedingungen und das Führerscheingesetz das Restrisiko den Führerscheinbesitzer:innen:

„Ist die Dateneinsicht aufgrund von Problemen des mobilen Gerätes der kontrollierten Person nicht möglich, so ist das wie ein Nichtmitführen des Führerscheines zu behandeln.“ Will man also auf der sicheren Seite sein, sollte man den herkömmlichen Führerschein dabeihaben.