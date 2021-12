Region Gardasee

Für viele Europäer ist der Lago di Garda das Eingangstor zu Italien und dem Mittelmeer. Hier, unmittelbar am Fuß der Alpen, genießen sie Licht, Wärme, Lebensstil und Baukunst des Südens. Der scharfe Kontrast von alpiner Bergwelt und mediterranem Grün macht die Gegend so reizvoll. Im gerade mal 3 km breiten, fast fjordartig zerklüfteten Norden schiebt sich der schroffe Gebirgsstock des Monte Baldo wie eine Theaterkulisse an den See. Olivenhaine und Weinberge ziehen sich die zypressenbestandenen Uferhänge hinauf. Ganz anders im Süden, wo sich der See bis auf 17 km Breite dehnt: Palmen, Akazien, Agaven, Oleander, Hibiskus und Mimosen zieren die Uferstreifen, Obst- und Gemüseanbau prägen die sanft hügelige Kulisse. Die Uferorte gefallen mit Burgen, Gassen und Promenaden. Und große Kunst ist nah in Verona, Trento, Brescia und Mantua.