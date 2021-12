Region Sardinien

Sardinien begeistert mit seiner Vielfalt schöner Landschaften: von rot leuchtenden Felsen gerahmte Sandstrände, grüne Wälder, weite Ebenen im Hinterland und Bergmajestäten an der Ostküste. Die größte Anziehungskraft besitzen zweifelsohne die Strände Sardiniens. Sie sind karibisch schön, das Meer ist glasklar, und die Korallenriffe vor der Küste begeistern Schnorchelfans und Taucher. Faszinierend ist auch die Vielfalt der Küstenszenerien: felsgesprenkelte Buchten am Fuß heller Klippen an der Cala Gonone, Dünen mit feinstem Sand an der Costa del Sud und glitzernde Quarzkörnchen in Is Arutas auf Sinis. Wanderer, Kletterer und Radfahrer sind wiederum im mannigfaltigen Hinterland in ihrem Element. Kulturerlebnis und Freizeitvergnügen verbinden sich bei Spaziergängen durch die Gassen der Fischerorte und Bergdörfer oder auf den eleganten Boulevards von Städten wie Cagliari oder Sassari, wo Modegeschäfte, Bars, Cafés und Restaurants zum Einkaufen und Verweilen einladen.