City guide Bologna

Die Hauptstadt der Emilia-Romagna, Stadt der Feinschmecker und Denker, wird La Rossa genannt, denn Häuser und Dächer der Altstadt schimmern im Abendlicht in Rottönen. La Dotta, die Gelehrte, wird Bologna (384.000 Einwohner) auch genannt. Es ist die älteste Universitätsstadt Europas, 77.000 Studenten bevölkern die Hörsäle und die Cafés der Stadt. Gourmets wiederum nennen Bologna La Grassa, die Fette, wegen der hervorragenden Küche. Im 6. Jahrhundert v. Chr. gründeten Etrusker über Resten der Villanovakultur den Ort Felsina am Po. Römer eroberten Felsina 189 v. Chr. und nannten es Bononia. Eine Blütezeit erlebte Bologna ab dem 13. Jahrhundert als freie Handelsstadt. Im 16. Jahrhundert fiel es an den Kirchenstaat und unterstand ihm bis 1803. Zu den Reizen der Stadt gehören imposante Kirchen und Plätze, schiefe Türme und die Portici genannten Arkadengänge mit einer Gesamtlänge von 40 km.