City guide Siena

Die auf drei Hügeln gelegene Altstadt von Siena atmet in ihren strengen Backsteinmauern die Würde vergangener Größe und präsentiert sich als gotisches Gesamtkunstwerk. Siena war im Mittelalter eine reiche und mächtige Stadt, deren Kaufleute auf den Märkten Europas mit Geld und Textilien handelten. Die Rivalität mit Florenz war vorprogrammiert. Jahrhundertelang flammten immer wieder Kriege zwischen den beiden Stadtstaaten auf. In den friedlicheren Jahrzehnten dazwischen zog es große Baumeister und Künstler in die Stadt, bis die Pest von 1348 einen Großteil der Bevölkerung dahinraffte und hochtrabende Pläne wie die Erweiterung des Domes zunichte machte. Siena erholte sich nicht mehr und ging im Großherzogtum Toskana auf.