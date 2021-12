Region Venetien

In den Hügeln nördlich von Venedig ließen sich die reichen Venezianer einst luxuriöse Sommersitze bauen. Stadtpalais, Uhrtürme, prächtige Landsitze inmitten von Gärten und großartige Fresken in Kirchen zeugen noch heute von dieser Zeit. Beliebt ist der Golf von Venedig aber auch wegen seiner langen, weiten Sandstrände. Um die Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die malariaverseuchten Sümpfe an der Küste trockengelegt und Sand aufgeschüttet. Badeorte wie Lignano, Bibione und Caorle sind heute Ziel zahlloser Urlauber, die Strandvergnügen und Freizeitspaß schätzen.