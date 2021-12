Region Piemont

Das 2700 Einwohner zählende Städtchen liegt in einer sanft geschwungenen kleinen Bucht, hinter der steil die Berge aufragen. Durch das fehlende Hinterland konnte sich hier keine Industrie ansiedeln. …

Exklusiv Genua Bauwerk in Genua Die Hauptstadt Liguriens fasziniert durch seine großartige Lage zwischen dem Mittelmeer und den steilen Hängen des Apennin sowie eine der größten Altstädte Europas.

Der Dichter Petrarca nannte Genua …

Exklusiv Via Garibaldi Bauwerk in Genua Die Via Garibaldi in Genua gehört, wie die nahe gelegene Via Balbi, zu den Strade Nuove.

Von Mitte des 16. bis Anfang des 18. Jh. entstanden entlang der Prachtstraße etliche Paläste. Mit ihrer …

Exklusiv Briançon Bauwerk in Briançon Den strategisch so günstig gelegenen Ort am Zusammentreffen von vier Tälern machte der Festungsbaumeister Vauban im Auftrag von Ludwig XIV. Ende des 17. Jh. uneinnehmbar. Briançon bekam einen …

Exklusiv Courchevel Bauwerk in Courchevel Zum Massif de la Vanoise, nicht aber zum Nationalpark gehört Courchevel. Der Skiort erstreckt sich vom historischen Dorf St-Bon auf 1100 m bis zum hippen Courchevel 1850 auf genau diesen Höhenmetern. …

Exklusiv Duomo Santa Maria Nascente Bauwerk in Mailand Der 108 m hohe Dom Santa Maria Nascente dominiert die zentrale Piazza del Duomo. 158 m Länge auf 93 m Breite machen ihn zu einer der größten Kirchen der Christenheit. Die filigran gegliederte Fassade …

Exklusiv Galleria Vittorio Emanuele II Bauwerk in Mailand Mit einem Triumphbogen als Eingang am Domplatz präsentiert sich Mailands eleganteste Einkaufspassage. Die mit einer Eisen- und Glaskonstruktion überdachte Galleria Vittorio Emanuele II verbindet die …

Exklusiv Das letzte Abendmahl Bauwerk in Mailand Im Speisesaal des Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie drängt alles zu Leonardo da Vincis ›Das letzte Abendmahl‹. Ergreifend spiegeln sich die Gefühle auf den Gesichtern der Jünger, denen …

Exklusiv Mailand Bauwerk in Mailand Modern, schnell, geschäftig: Milano ist eine echte Wirtschaftsmetropole. Ihre Lebenslust und ihre Energie stecken an - und schöne Ecken voller Kunst und Kultur gibt es genug.

Die lombardische …

Exklusiv Via Monte Napoleone Essen in Mailand Ein Bummel durch das ›Goldene Modeviereck‹ an der Via Monte Napoleone und ihren Seitenstraßen führt die neuesten Trends vor Augen, die jeweils die Modewochen im Frühjahr und Herbst setzen. In kühl …

Exklusiv Castello Sforzesco Bauwerk in Mailand Der 70 m hohe Torre del Filarete überragt den Haupteingang des Castello Sforzesco. Im Inneren des wehrhaften Kastells zeigen mehrere Museen die von den Fürstenfamilien Visconti und Sforza angehäuften …

Exklusiv Pinacoteca di Brera Museen in Mailand Mantegna, Bellini, Veronese, Tintoretto, Caravaggio: Das sind nur einige Namen aus der illustren Reihe italienischer Meister, die der Barock-Palazzo mit seinem sehenswerten Arkadenhof ausstellt. Auch …

Exklusiv Orta San Giulio Bauwerk in Orta San Giulio/Lago d'Orta Orta ist für Autos gesperrt, man parkt außerhalb. Winklige Gassen führen hinunter zum See und zur übersichtlich kleinen Piazza Mario Motta, die Arkadengänge säumen. Auf den ersten Blick bestimmen …

Exklusiv Como Bauwerk in Como Die Natur hat Como einen grandiosen Logenplatz beschert: zu beiden Seiten die felsigen Ausläufer der Alpen und vor sich den Lago di Como mit seiner geschwungenen Bucht. Er ist weniger Badeplatz als …

Exklusiv Lago di Como Natur in Como Hört man den Namen Lago di Como, denkt man sofort an üppig blühenden Oleander und Palmen, die den auch ›Lario‹ genannten See vor einer schroffen Bergkulisse säumen. Dieses Bild findet sich wieder, …

Exklusiv Lago Maggiore Natur in Stresa Die Postkartenlandschaft in goldenem Licht zieht Künstler und die oberen Zehntausend an. Vor blauen Bergen recken sich Zypressen und Palmen, südliche Sonne gebiert Blütenzauber.

Der Lago Maggiore, …

Exklusiv Riva San Vitale Bauwerk in Riva San Vitale In Riva San Vitale am Ufer des Luganer Sees hat sich neben der Pfarrkirche San Vitale das frühchristliche Battistero San Giovanni erhalten. Die Taufkapelle aus dem 5. Jh. enthält bedeutende …

Exklusiv Isole Borromee Natur in Verbania Pallanza Das bedeutende Adelsgeschlecht Borromeo übernahm im 13. Jh. von den Visconti aus Mailand drei reizende kleine Inseln im Lago Maggiore. Die Familie errichtete Paläste in überschwänglichem Barockstil …

Exklusiv Chamonix Bauwerk in Chamonix Chamonix, im Tal der Arve gelegen, wird vom 4810 m hohen Mont Blanc, dem höchsten Berg der Alpen, überragt.

Seit 1924 in Chamonix die ersten Olympischen Winterspiele ausgetragen wurden, hat sich die …

Exklusiv Lugano Bauwerk in Lugano Vom Monte Brè (Seilbahn vom Ortsteil Cassarate) ist die Aussicht auf Lugano wunderschön. Vielarmig und glitzernd verliert sich der Luganer See im Dunst. Einmalig ist die Lage der heimlichen …

Exklusiv Zermatt Bauwerk in Zermatt Die ersten Touristen, überwiegend Engländer, die die umliegenden Berge bezwingen wollten, kamen ab 1820 nach Zermatt. 1838 eröffnete mit dem Mont Cervie, das heute Monte Rosa heißt, der erste …

Exklusiv Vallée du Giffre Natur in Sixt Fer à Cheval Von Mieussy bis zum gut 30 km entfernt liegenden Cirque du Fer-à-Cheval, einem hufeisenförmigen Felskessel mit bis zu 700 m hohen Kalkwänden, verengt sich das Tal des Flusses Giffre zusehends.

Vom …

Exklusiv Grande Dixence Natur in Heremence Mit der 700 m langen Dammkrone und einer Mauerhöhe von 285 m ist das Wassersperrwerk von Grande Dixence am Ende des Val d’Hérémence die höchste Gewichtsstaumauer der Welt. 6 Mio. Kubikmeter Beton, …

Exklusiv Fondation Pierre Gianadda Museen in Martigny Die 1976 gegründete Stiftung ist bekannt für ihre hochkarätigen Wechselausstellungen, etwa zu Matisse, Renoir, Modigliani oder Monet. Der postmoderne Betonbau, der um die Reste einer Thermenanlage …

Exklusiv Saas-Fee Bauwerk in Saas Fee Lärchenholz-Stadel aus dem 17. und 18. Jh. erinnern an die Zeiten, als die Landwirtschaft noch Grundlage der Existenz war. Das Panorama der 18 Viertausender rund um das Saastal ist spektakulär. Die …

Exklusiv Vallée du Trient Bauwerk in Vernayaz Am Eingang des Tals rauscht der Bach Trient durch eine Schlucht von einzigartiger Wildheit und mündet bei Vernayaz in die Rhône.

Der Mont-Blanc-Express durchquert von Martigny ins französische …

Exklusiv Ascona Bauwerk in Ascona Die Deutschen kamen in mehreren Wellen in das einstige Fischerdorf. Erst die Utopisten, die auf dem Monte Verità Freiheit und Erleuchtung suchten, dann Maler und Schriftsteller, nach dem Zweiten …

Exklusiv Locarno Bauwerk in Locarno Trotz einiger moderner Bausünden verströmt die Altstadt mit ihren gepflasterten Gassen Charme. Die Piazza Grande mit vielen Cafés und Restaurants unter den Laubengängen wird alljährlich beim …

Exklusiv Val Verzasca Natur in Tenero Aus der Magadino-Ebene zweigt bei Gordola die Straße ab ins Tal der Verzasca, einem Fluss, dessen Fluten glänzen wie grünes Glas. Doch schon nach wenigen scharfen Kehren verriegelt 220 m hoch und 7 m …

Exklusiv Bellinzona Bauwerk in Bellinzona Bellinzona ist Hauptstadt und Verwaltungszentrum des Tessin. Und so klein, dass man schmunzeln muss, wenn es auf der Autobahn heißt: Bellinzona Sud, Bellinzona Nord. In der Altstadt um die Piazza di …

Exklusiv Abtei St-Maurice Bauwerk in St. Maurice Das Kloster gilt als ältestes der Schweiz. Die Stiftskirche mit einem schönen Turm aus dem 11. Jh. verwahrt den bedeutenden Kirchenschatz, zu dem ein edelsteinbesetzter Reliquienschrein aus der …

Exklusiv Sion Bauwerk in Sion Zu Füßen zweier imposanter Felsen und eingebettet ins Rhônetal liegt diese von der Sonne verwöhnte Kleinstadt mit viel Kultur, schönen Häusern und französischem Flair. Die Innenstadt von Sion, …

Exklusiv Brig Bauwerk in Brig Die autofreie Innenstadt von Brig prägen schmucke Altstadtgässchen, Patrizier- und Kaufmannshäuser. Das Jesuitenkolleg mit der Kirche Spiritus Sanctus (1687 eingeweiht) besitzt eine reiche …

Exklusiv Bettmeralp Bauwerk in Bettmeralp Vom Rhônetal surrt eine Kabinenbahn auf den Sonnenbalkon der autofreien Bettmeralp. Gemütliche Holzchalets statt Hotelpaläste beherrschen die Szenerie. Nach dem Wandern bietet sich der Bettmersee zum …

Exklusiv Château de Chillon Bauwerk in Territet-Veytaux Das gewaltige Schloss mit seinen drei Innenhöfen, 25 verschachtelten Gebäudeteilen, Türmen, Zinnen und Erkern befindet sich in einmaliger Lage auf einem Felsvorsprung am See und ist das meistbesuchte …