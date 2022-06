Urlaub mit dem E-Auto

Den Begriff Roaming, wie man ihn auch vom Mobilfunknetz kennt, trifft man auch im Bereich der Elektromobilität an. Roaming bedeutet, dass der Ladetarif des eigenen Ladeinfrastrukturbetreibers nicht nur an den eigenen Ladestationen funktioniert, sondern auch an Ladestationen von fremden Betreibern (sowohl im In- als auch im Ausland) akzeptiert wird. Abhängig vom jeweiligen Betreiber können sich die Ladekosten zwischen Ladungen im Eigen- bzw. Kernnetz zu den Ladungen im Roaming-Fremdnetz unterscheiden. Hier sollte man sich jedenfalls vorab um die genauen Preise für Ladungen im Fremdnetz beim eigenen Betreiber erkundigen.

Die meisten Betreiber haben unterschiedliche Preise zwischen den Ladungen an eigenen Stationen und den Ladungen an Stationen eines Roamingpartners. Es gibt jedoch auch Anbieter, die einen fixen Preis für Ladungen im sowohl Eigen- als auch Fremdnetz haben. Zudem müssen beim Abschluss von Ladeverträgen auch immer mögliche versteckte Kosten berücksichtigt werden (monatliche Grundgebühren, jährliche Servicepauschalen, Kartenentgelte, etc.).

Ladetarife die für die Urlaubsfahrt wohlmöglich nur 1- 2 mal pro Jahr benötigt werden, sind meist nur dann interessant, wenn keine Grundgebühr oder ähnliche laufende Kosten anfallen. In unserem Vergleich haben wir aus diesem Grund nur Anbieter getestet und mit ausgewertet, bei denen ein Angebot/Tarif ohne Grundgebühr möglich war.

Eine Alternative zum Abschluss eines Ladevertrags bei einem Ladeinfrastrukturbetreiber bleibt auch stets die Möglichkeit zum adhoc-Laden und dem sogenannten „Direct Payment“. Lt. EU-Richtlinie 2014/94/EU müssen alle öffentlich zugänglichen Ladepunkte den Nutzern von Elektrofahrzeugen auch das punktuelle Aufladen ermöglichen, ohne dass ein Vertrag mit dem betreffenden Elektrizitätsversorgungsunternehmen oder Betreiber geschlossen werden muss! D.h. innerhalb der EU ist adhoc Laden an einer Ladestation auch ohne zuvor abgeschlossenem Ladevertrag möglich. Ein großer internationaler Ladeinfrastrukturanbieter der hauptsächliche auf ein solches Ladeangebot setzt ist beispielsweise IONITY.

Beim Direct Payment ist dabei jedoch stets zu beachten, dass die Ladepreise (pro kWh oder pro Minute) i.d.R. deutlich höher sind als mit einem entsprechend abgeschlossenen Ladevertrag. Um Direct Payment nutzen zu können ist ein Smartphone samt Barcode-Scanner und die Eingabe der eigenen Bankdaten direkt vor Ort an der Ladestation erforderlich.

Entscheidet man sich hingegen vor der Reise für einen Ladevertrag, dann bleibt die Wahl zwischen einem der großen internationalen Anbieter mit einem entsprechend großem Ladenetz (Eigennetz samt Partnernetz) oder eines lokalen/nationalen Betreibers im jeweiligen Urlaubsland. Der Vorteil der lokalen/nationalen Betreiber kann in erster Linie der Preis sein. An den eigenen Ladestationen sind die Ladepreise mit Vertrag oft am günstigsten.

Diese Ladenetze sind in der Regel jedoch zumeist sehr klein und auf bestimmte Regionen oder gar Kommunen beschränkt oder der Betreiber hat keine bestehenden Roamingvereinbarungen mit anderen Ladeinfrastrukturbetreibern. Die oft bessere Lösung für die gelegentliche Urlaubsfahrt, wenn nicht primär der Preis, sondern die Abdeckung und Zugänglichkeit zu möglichst vielen Ladestationen im Vordergrund steht, ist der Abschluss eines Ladevertrags bei einem der größeren international tätigen Ladeinfrastrukturbetreiber. Diese haben mittlerweile Partnerschaften mit Ladestationsbetreibern in den unterschiedlichsten Ländern, wodurch diese Anbieter mit ihren Ladeprodukten eine sehr große internationale Abdeckung in vielen Ländern erzielen.