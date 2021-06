Großbritannien: Was bedeutet der Brexit für Reisende?

Darf man in Großbritannien nach dem Brexit noch mit einem EU-Führerschein Auto fahren?

Gültige nationale Führerscheine anderer EU-Staaten werden in Großbritannien weiterhin anerkannt. Für EU-Bürgerinnen und -Bürger ist daher der Führerschein aus dem jeweiligen EU-Land ausreichend. Es besteht keine Verpflichtung, bei Fahrten im Vereinigten Königreich einen internationalen Führerschein oder eine Übersetzung mitzuführen.

Und wenn ich in Großbritannien einen Mietwagen buchen möchte?

Rei­sende sollten sich vor der Reise zur Sicherheit bei der Mietwagenfirma erkun­digen, ob sie einen inter­na­tio­naler Füh­rer­schein brauchen.

Was passiert nach einem Autounfall mit einem britischen Unfallgegner?

Großbritannien ist Mitglied des „Grüne-Karte-Systems“. Die Grüne Karte gilt im Ausland als Nachweis darüber, dass für das Fahrzeug Haftpflicht-Versicherungsschutz besteht. Da Großbritannien wahrscheinlich weiterhin diesem internationalen Versicherungsabkommen angehören wird, wird sich bei einem Unfall mit einem Briten z.B. in Österreich nicht Wesentliches ändern.

Und wie ist es, wenn ein Österreicher einen Unfall in Großbritannien hat?

Der ÖAMTC empfiehlt, auf Fahrten im Vereinigten Königreich mit einem in der EU zugelassenen Kraftfahrzeug die Grüne Karte als Nachweis ihrer Versicherungsdeckung mitzuführen. Außerdem sollte man vor einer Reise mit dem eigenen Auto bei der Versicherung bezüglich des Ver­si­che­rungs­schutzes (Haftpflicht, Kasko, und Rechtsschutz) für GB nachfragen. Mehr Infos unter Unfall im Ausland.

Generell ist es wichtig, alle relevanten Daten des Unfallgegners zu sammeln; die Polizei ist nur bei Personenschäden zu rufen. Jedenfalls sollte der Unfall so rasch wie möglich der eigenen Versicherung (Haftpflicht, Kasko und Rechtsschutz) gemeldet werden.

Ist mein Fahrzeug über den Schutzbrief in Großbritannien geschützt?

Ein in Österreich, einem anderen EU-Staat, der Schweiz oder Liechtenstein zugelassenes Fahrzeug ist auch weiterhin in Großbritannien über den Schutzbrief geschützt, der Fahrt in den Urlaub steht also nichts im Wege. Fahrzeuge, die in Großbritannien zugelassen sind, sind jedoch durch den Austritt aus der EU nicht länger geschützt. Genaue Details zu allen Schutzbrief-Bestimmungen finden Sie unter www.oeamtc.at/schutzbrief.