City guide Cardiff

Cardiff (Caerdydd) sprüht vor Energie und Geschäftigkeit. Hinter der progressiven Atmosphäre verbirgt sich eine lange Geschichte, die bereits mit den Römern begann. Cardiff, einst ein unbedeutendes Fischernest, ist seit 1955 Hauptstadt von Wales und heute eine 340.000 Einwohner zählende Metropole von internationalem Rang. An die Römer, die im City-Areal ein Kastell errichteten und bis Ende des 4. Jahrhunderts hier siedelten, erinnert neben Cardiff Castle der walisische Name Cardiffs (Festung des Flusses Taff). Ihre Blütezeit erlebte die Stadt um 1900 mit der Expansion zum weltweit größten Kohle-Exporthafen. Das südlich der City gelegene Hafenviertel Cardiff Bay, ein stylisches Freizeitareal mit moderner Architektur, erreicht man mit dem Waterbus, der am südlichen Ende des Bute Park ablegt.