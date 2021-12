Region Cornwall

Ob in Bath, Wells oder Exeter – im Südwesten Englands findet man einige der schönsten gotischen Kathedralen des Landes, dazu idyllische Landschaftsgärten, wildromantische Steilküsten, lange Strände. Der äußerste Südwesten von England begeistert mit seiner sanfthügeligen Landschaft. Dank des Golfstroms herrscht hier ganzjährig ein mildes Klima, das eine Vegetation erblühen lässt, von der das übrige England nur träumen kann. Cornwall präsentiert sich geradezu als subtropisches Pflanzenparadies, vor allem in den Landschaftsparks und Botanischen Gärten. Die bekanntesten von ihnen sind Eden Project und Lost Gardens of Heligan. Das Westende der britischen Insel, Land's End, bietet zudem gute Wandermöglichkeiten oberhalb der zerklüfteten Steilküste.