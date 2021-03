Länder-Info Kroatien

Autobahnen sind für alle Fahrzeuge gebührenpflichtig.

Gut zu wissen: In den Sommermonaten ist mit Wartezeiten an den Mautstationen zu rechnen.

Mehr Infos: www.hac.hr/hr

Fahrzeugkategorien

Kategorie Beschreibung Kategorie 1A Motorräder (auch mit Beiwagen), Trikes und Quads Kategorie 1 Fahrzeuge mit 2 Achsen, max. Höhe von 1,90 m, max. Gewicht von 3,5 t Kategorie 2 Fahrzeuge (bis 3,5 t und unter 1,90 m Höhe) mit 2 Achsen und mit Anhänger (unabhängig von Achszahl) ODER Fahrzeuge (bis 3,5 t und über 1,90 m Höhe) mit 2 Achsen Kategorie 3 Fahrzeuge (über 3,5 t) mit 2 oder 3 Achsen ODER Fahrzeuge (über 3,5 t) mit 2 Achsen und mit einachsigem Anhänger ODER Fahrzeuge (bis 3,5 t und über 1,90 m Höhe) mit 2 Achsen und mit Anhänger (unabhängig von Achszahl) Kategorie 4 Fahrzeuge (über 3,5 t) ab 4 Achsen ODER Fahrzeuge (über 3,5 t) mit 2 Achsen und mit zwei- oder dreiachsigem Anhänger ODER Fahrzeuge (über 3,5 t) mit 3 Achsen und mit Anhänger (unabhängig von Achszahl)

Gut zu wissen: Werden Fahrräder am Autodach eines Pkws transportiert, wird das Fahrzeug mit der Kategorie 2 bemautet.

Bezahlung

Am Beginn der mautpflichtigen Strecke erhalten Sie ein Ticket, das beim Verlassen des Abschnittes vorzuweisen ist. Die Maut kann bar, mit Kredit- oder mit Bankomatkarte bezahlt werden. Bei Bezahlung in Euro kann das Rückgeld in der Landeswährung erfolgen, daher kleine Scheine bzw. Münzen mitnehmen. Euromünzen werden in Stückelungen von 50 Cent, 1 und 2 Euro zur Bezahlung akzeptiert.

Electronic Toll Collection (ETC)

Das ETC ermöglicht die bargeldlose Bezahlung der Mautgebühren. Der Transponder kostet 122 Kuna, ist wiederaufladbar und gilt zeitlich unbefristet. Erhältlich ist der Transponder über die Autobahngesellschaft HAC und an einigen Mautstationen. Die Verwendung des ETC bringt einen Preisvorteil von etwa 20 %. Das ETC System wird an nachfolgenden Strecken akzeptiert:

A1 Zagreb - Split - Dubrovnik

A3 Bregana - Zagreb - Lipovac

A4 Zagreb - Goričan

A5 Beli Manastir - Osijek - Bosnien & Herzegowina

A6 Rijeka - Zagreb

A7 Rupa - Križišće

A10 Ploče - Grenze Bosnien & Herzegowina

A11 Zagreb - Sisak

D425 Ploče - Karamatići

Mehr Infos: HAK - Interaktive Karte, HAK - Mautgebühren in Kroatien, HAC - Kroatische Autobahnen

Tunnel & Brücken

Tunnel Ucka Kategorie Gebühren Kat.1a 18 HRK Kat.1 30 HRK Kat.2 46 HRK Kat.3 90 HRK

Gut zu wissen: Für die Brücken Krk und Mirna sowie den Tunnel Sveti Ilija gibt es keine separate Maut, es wird die Strecke je nach Autobahnauf- und abfahrt berechnet.

Mehr Infos: www.hak.hr, www.bina-istra.com

Fährverbindungen

Informationen zu den Fährverbindungen auf die kroatischen Inseln finden Sie unter www.jadrolinija.hr.

ÖAMTC Touristik-Tipp

Berechnen Sie Ihre Mautkosten vor der Reise mit dem ÖAMTC Routenplaner (www.oeamtc.at/routenplaner) oder holen Sie sich eine Routenplanung beim ÖAMTC Stützpunkt.