Region Dalmatien

Dalmatien ist ein Küstenstreifen an der östlichen Adria, der von Zadar im Norden bis Dubrovnik im Süden immer schmaler wird. Geteilt wird das kroatische Gebiet bei Neum, wo Bosnien und Herzegowina einen mehrere Kilometer breiten Meereszugang besitzt. Kaum eine andere Region in Europa bietet eine solch abwechslungsreiche Küste wie Dalmatien, so viele zerklüftete Halbinseln, unberührte Buchten und lange Strände, nicht zu vergessen Hunderte vorgelagerter Eilande. Ein ganz besonderes Segelerlebnis ist ein Törn durch die märchenhafte Inselwelt der Kornaten. Dazu gehört auch das Baden im türkis schimmernden Wasser einsamer Buchten. Ebenfalls ein reizvolles Badeerlebnis verspricht der Besuch der Wasserfälle von Krka. Pittoreske alte Küstenstädte wie Zadar, Trogir, Šibenik und allen voran Dubrovnik mit wehrhaften Mauern, engen, verwinkelten Altstadtgassen, feudalen Palästen und prunkvollen Kirchen zeugen von der reichen Geschichte.