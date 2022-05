Kroatien soll 2023 den Euro erhalten

Das bei Österreichern sehr beliebte Urlaubsland Kroatien nimmt Kurs auf den Euro. Nachdem das Einführungsgesetz im Parlament am 13. Mai eine breite Mehrheit fand, fehlt jetzt nur noch die Zustimmung der Europäischen Zentralbank und der zuständigen EU-Gremien. Die Beschlüsse dazu werden im Sommer erwartet, gelten Beobachtern zufolge jedoch als Formsache. Die Währungsumstellung ist für den 1. Jänner 2023 vorgesehen.

Der endgültige Umtauschkurs muss noch offiziell festgelegt werden, dürfte sich jedoch am amtlichen Leitkurs orientieren. Derzeit entspricht ein Euro 7,53450 Kroatischen Kuna.

Keine Wechselgebühren mehr

Die Euro-Einführung in Kroatien dürfte den Reiseverkehr erheblich erleichtern. Wer in den Adriastaat fährt, muss sich dann keine Landeswährung mehr besorgen und keine Wechselkursverluste in Kauf nehmen. In den letzten Jahren gab es in diesem Zusammenhang immer wieder Beschwerden, dass einzelne Wechselstuben Urlauber durch überhöhte Gebühren abzockten.

Auch Preisvergleiche würden durch die Euro-Einführung einfacher. Das jetzt beschlossene Gesetz sieht vor, dass Preisauszeichnungen im Land bereits ab 5. September in beiden Währungen erfolgen müssen.

Auf den Eintritt Kroatiens in den Schengenraum, in dem es hinsichtlich des Personenverkehrs keine Grenzkontrollen mehr gibt, wird man hingegen noch etwas länger warten müssen. Im Gespräch ist eine geplante Umsetzung für das Jahr 2024.

Quelle: ADAC

Urlaubsservice

Informationen zu Einreisebestimmungen und Grenzkontrollen aufgrund der Verbreitung des Coronavirus finden Sie in unseren Corona-Reiseinfos unter www.oeamtc.at/urlaubsservice.