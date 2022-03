Kinder-Fahrradhelme im Test 2022:

Zum Standard-Testprozedere der Mobilitätsclubs gehört seit einigen Jahren auch die Suche nach Schadstoffen, vor allem an Stellen, die mit der Haut in Kontakt stehen. Bei den Modellen "Linok X Actionteam" von Cube, "POCito Crane MIPS" von POC und dem Kinder-Fahrradhelm von Prophete wurden leider Schadstoffe nachgewiesen. Beim Modell von Cube fanden sich so hohe Konzentrationen des Phthalat-Weichmachers DINP, dass wir ein "nicht genügend" aussprechen mussten, obwohl die übrigen Testergebnisse dieses Helms gut waren – in der Stoßfestigkeit war er sogar der Beste. Der Hersteller hat bereits reagiert, prüft die Schadstoffergebnisse und hat in Aussicht gestellt, Kundinnen und Kunden den betroffenen Kinnpolster zu tauschen, wenn sich das Ergebnis bestätigt.