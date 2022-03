Cube Linok X Actionteam

Auf Grund von sehr hohen Mengen des Phthalat-Weichmachers DINP im Kinnpolster fällt der Helm von Cube im Test durch und wird auf „nicht genügend“ abgewertet. Schade, denn in Punkto Handhabung und Schutz vor Kopfverletzungen, hier erreichte der Cube das beste Ergebnis im Test, konnte der Helm überzeugen. Wenig begeistern konnte dagegen die Abstreifsicherheit, da sich der Helm nach hinten abstreifen lässt, und auch die Erkennbarkeit in Dunklen, auf Grund fehlender Reflektoren. Am Ende bleibt dem Cube damit nur der letzte Platz in diesem Vergleich.