Der Pop von KED ist einer von zwei Helmen im Test, der sich nach hinten Abstreifen lässt und in dieser Kategorie nur ein knappes „genügend“ erzielen kann, was zudem auch auf die Erkennbarkeit im Dunkeln zutrifft. Der Unfallschutz gehört beim KED somit in den hinteren Bereich des Testfeldes, auch wenn der Schutz vor Kopfverletzungen gut ist. Bis auf kleine Schwächen bei der Belüftung passt wenigstens die Handhabung und eine LED-Beleuchtung ist ebenfalls an Bord.