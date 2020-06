Fahrradhelmtest für Jugendliche 2020:

Grundsätzlich sollte ein Helm schon gefallen, gerade bei Kindern und Jugendlichen kann das die Tragemoral erhöhen. Noch wichtiger ist aber, dass der Helm richtig passt.

"Vor dem Kauf ist also anprobieren angesagt: Der Helm muss gleichmäßig straff sitzen, sollte aber dennoch angenehm sein, also nicht drücken oder einschneiden", weiß der ÖAMTC-Techniker. "Was auch nicht vergessen werden darf: Nach einem schweren Sturz sollten auch diese Helme unbedingt ausgetauscht werden – auch wenn ihre harte Außenschale geeignet ist, mehrere Schrammen zu überstehen. Denn es kommt vor allem auf das Innenleben an, wenn es dort Schäden gibt, kann sich die Schutzwirkung deutlich verringern."

Die ÖAMTC- Unfallforschung belegt, dass ein Helm beim Sturz effektiv vor vielen Kopfverletzungen schützen kann. Auch der schlechteste Helm im Test kann im Ernstfall Leben retten – daher gilt: Nur mit Helm radeln und diesen auch richtig aufsetzen.