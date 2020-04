Fahrradhelme oft zu groß und Gurtsystem zu locker

In Österreich besteht eine Helmtragepflicht nur für Kinder unter 12 Jahren – das aber auch als Mitfahrer. "Um der Helmtragepflicht für Kinder zu genügen, kommen hier leider häufig schlecht sitzende oder eher einem Spielzeug gleichende Modelle zum Einsatz. Auch oder gerade bei Kindern sollte man aber nicht an der Sicherheit sparen", appelliert die Expertin an Erziehungsberechtigte.

Werden Kinder am Fahrrad transportiert, müssen sie auch speziell gesichert werden. "Beim Kindertransport am Fahrrad gilt eine Helmtrage- und Gurtpflicht. Egal ob mit Kindersitz, Anhänger oder Lastenrad, es muss für jedes Kind ein eigener Sitzplatz mit Gurtesystem vorhanden sein", erklärt Dehnert. Die Konstruktion muss so angelegt sein, dass Hände und Füße nicht in die Räder bzw. Speichen kommen können. Besonders bei längeren Touren sollten die Systeme gut gefedert sein. Der Fahrer muss mindestens 16 Jahre alt sein.