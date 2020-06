Alpina Airtime

sehr leicht

komfortabler Helm

Rastenverschluss ermöglicht gewissen Langenausgleich

gute Polsterung

Ersatzpolsterung teilweise im Lieferumfang (nicht bei allen Modellen festgestellt)

keine Auffälligkeiten bei den Schadstoffprüfungen

Schwächen bei der Gurtbefestigung am Helm, vorrangig an den blauen Modellen

nur ausreichende Belüftung

seitliche Riemeneinstellung schwer zu schließen

Ersatzpolster nicht immer enthalten

schwieriger Austausch des Ersatzpolsters (wenn vorhanden), da Verklebungen nicht so fest wie Klettverschluss

keine Reflexion im Dunkeln