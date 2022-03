Prophete Kinder-Fahrradhelm (Art.-Nr.: 0923)

Der günstige Helm von Prophete ist ein echtes Fliegengewicht und bietet sowohl in Punkto Kinnbandfestigkeit als auch beim Tragekomfort ein gutes Ergebnis. Das war es dann aber auch schon mit dem Positiven. Ansonsten stimmt die im Helm angegebene Größe nicht, die Erkennbarkeit im Dunkeln ist gerade einmal ausreichend, es gibt Auffälligkeiten bei der Schadstoffprüfung und zu schlechter Letzt schrumpft und löst sich die Helmaußenschale bei der Hitzeprüfung, was zu einer Abwertung führt. So kommt der Prophete nicht über ein „genügend“ bei der Empfehlung hinaus.