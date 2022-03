POC POCito Crane MIPS

Der Helm von POC gehört mit seiner 2,8 beim Unfallschutz zu den besseren Modellen in diesem Test und bietet zudem kleine Reflektoren an allen vier Seiten des Helms. Bei der Handhabung kann der POC als einer von drei Helmen allerdings nur ein „befriedigend“ erzielen, das ist in der Summe zu wenig, um im Ranking vorne mitzumischen. Vor allem da auch noch ein hoher Gehalt an Naphthalin im Kopfpolster entdeckt wurde und dies zu einer Abwertung führt.