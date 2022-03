Lazer Gekko

Auch der Helm von Lazer verzichtet auf jegliche Reflektoren oder LED-Beleuchtung und hat sich damit in dieser Disziplin ebenfalls ein „nicht genügend“ verdient. Da zudem auch die Abstreifsicherheit und der Schutz vor Kopfverletzungen lediglich befriedigend ist, holt sich der Helm von Lazer verdient die rote Laterne in der Kategorie „Unfallschutz“ ab. Die Handhabung ist mit dem in Summe nur befriedigenden Urteil zudem kein Ruhmesblatt.