ÖAMTC Vignetten Drive-In

Spätestens ab 1. Februar muss sie kleben oder in digitaler Form vorhanden bzw. gültig sein: die apfelgrüne Österreich Autobahn-Vignette 2021. Erhältlich ist sie in allen Stützpunkten des Clubs. An ausgewählten ÖAMTC-Standorten kann man sie beim Vignetten Drive-In aber auch einfach "im Vorbeifahren" erwerben.