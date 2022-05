Zwölf Kinderfahrräder im Vergleichstest:

Die Bestnote, die im Test vergeben wurde, war "gut", drei der insgesamt zwölf Fahrräder erhielten dieses Urteil. Das preiswerteste Modell im Test, das Decathlon City Bike 20 Zoll D4 Rock, erreichte ebenfalls die Gesamtnote "gut" und konnte die Anforderungen ohne große Probleme meistern. Neben guten Fahreigenschaften besticht es mit dem besten Licht und wartet mit Standlicht vorne und hinten auf.

Neben dem Decathlon ist auch das Cube Kid 200 Street mit einem "gut" im Test ganz vorne dabei – und, mit der gleichen Note aber in Details noch eine Spur besser, das Puky Skyride 20-3 Alu Light. Überzeugen kann dieses Modell vor allem als komfortables und sicheres Kinderfahrrad ohne große Schwächen. Laut Anbieter handelt es sich aber leider um ein Auslaufmodell.

Die Testverlierer, also die mit "nicht genügend" bewerteten Räder, haben vor allem Bremsprobleme oder keine gute Haltbarkeit – sprich Risse an der Sattelklemme oder an der Tretkurbel.