Puky Cyke 20-7 Active

Beste Note in der Kategorie Sicherheit und Haltbarkeit

Leichtes Kinderfahrrad

Licht schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein

Lenkerenden sind geschützt

Freilauf sorgt für richtige Pedalstallung beim Anfahren

Zusätzliche Reflektoren an den Seiten der Pedale

Seitliches Rücklicht strahlt Hinterreifen an, dadurch allgemein sichtbarer

Abwertung: Schadstoffbelastungen im Sattel

Kein Schnellspanner am Sattelrohr für schnelle Einstellung der Sattelhöhe vorhanden

Seitenständer kollidiert beim Rückwärtsschieben mit dem Pedal

Kein Gepäckträger im Lieferumfang

Radabdeckungen sehr instabil

Seitenständer nicht in der Länge einstellbar

Katzenaugen in den Reifen fehlen