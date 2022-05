Victoria Pro 5.3

Standlicht vorne sowie hinten vorhanden

Einfache Einstellung der Lenkerhöhe

Gangwechsel auch ohne zu treten oder im Stand leicht möglich

Kettenschutz vorhanden

Langer Auszug des Sattels möglich

Seitenständer in der Länge einstellbar

Abwertung: Schadstoffbelastungen im Sattel

Kein Schnellverschluss an der Höhenverstellung des Sattels sowie am Vorderreifen

Lenkerenden sind nicht geschützt

Fehlender Freilauf erschwert das Losfahren durch ungünstige Pedalstellung

Seitenständer kollidiert beim Rückwärtsschieben mit dem Pedal

Keine Katzenaugen an den Reifen montiert

Kleine und rutschige Pedale