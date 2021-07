Kinderbeförderung am Fahrrad 2021:

Das Fahrrad erfreut sich auch für den Familienausflug immer größerer Beliebtheit. Die Zeiten, in denen man dafür auf den klassischen Kindersitz am Gepäckträger angewiesen war, sind mittlerweile allerdings vorbei. Der Mobilitätsclub und seine Partner haben aktuelle Möglichkeiten untersucht, Kinder am Rad mitzunehmen. ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl fasst zusammen: "Das eine, herausragende System, das in allen Anwendungsfällen vollkommen überzeugen kann, gibt es nicht. Entsprechend wichtig ist es, dass man sich bereits vor einem Kauf gut überlegt, wofür und wie oft man es nutzen will." Beispielsweise macht es einen großen Unterschied, ob man neben Kindern auch ab und an seinen Einkauf transportieren will, ob das Rad mit in den Urlaub soll – oder wie viel man überhaupt dafür ausgeben möchte (die Spanne reicht auch ohne E-Antrieb von 250 bis 2.200 Euro). Untersucht wurden Handhabung, Fahrverhalten und Komfort. Und auch die Sicherheit wurde überprüft, unter anderem mit einem Crashtest (Seitenaufprall durch ein 30 km/h schnelles Auto). Letzterer Test zeigte vor allem eines: Das Tragen eines Helms wird sowohl für die Eltern als auch für die Kinder dringend empfohlen – das zeigen auch alle Analysen der ÖAMTC-Unfallforschung.