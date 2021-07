Lastenfahrrad - einspurig Long John

Beim verwendeten Testsystem des Lastenfahrrads „Long John“ werden Kinder auf eine klappbare und ungepolsterte Sitzbank gesetzt und dort über vorhandene Rückhaltesysteme gesichert. Diese mussten angepasst werden, damit die Dummies gesichert werden konnten. Die Standstabilität ist gut, das teils instabile Fahrverhalten bei niedrigen Geschwindigkeiten dagegen gewöhnungsbedürftig. Zudem stößt der Lenker an die Köpfe der Insassen. Durch die niedrige Sitzposition ist die Belastung im Brustbereich der Dummys leicht erhöht, ansonsten schützt die Transportbox vor direktem Kontakt mit dem Auto. Die Sitzbank reißt jedoch aus und die Dummys sind dadurch nicht mehr mit dem Gurt vollständig gesichert. Zudem rutscht die glatte Box auf dem Boden weiter und schlittert nach dem Erstkontakt in die Begrenzungswand der Crashanlage. Im Realbetrieb heißt das, dass die Gefahr eines Sekundäraufpralls oder das Rutschen in den Gegenverkehr erhöht ist.