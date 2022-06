Einspurige E-Lastenfahrräder im Test :

Testsieger und eines von zwei mit "gut" bewerteten Produkten ist der e-muli "st", der durch das beste Fahrverhalten aller Modelle, die gute und komfortable Ausstattung und einen praktischen, weil faltbaren, Korb überzeugt.

Die guten Fahreigenschaften haben auch damit zu tun, dass dieses Modell relativ kurz ist und sich damit am ehesten wie ein normales Fahrrad bedienen lässt. Dadurch ist auch der Wendekreis vergleichsweise klein. Ein Vorteil, wenn man einen Abstellplatz hat, zu dem der Weg etwas verwinkelter ist. Größter Kritikpunkt: Zum Abstellen mit dem Hauptständer muss das Rad hinten angehoben werden, was etwas umständlich sein kann. Überraschend ist hingegen, dass der relativ, kleine Korb ohne Einschränkungen zum Transport von Kindern geeignet ist.

Mit "gut" wurde auch das Urban Arrow Family beurteilt, das deutlich größer und schwerer, dadurch aber etwas komplizierter zu beherrschen ist – dafür aber mehr Raum für Zuladung bietet. Auch hier wurden Probleme mit dem Hauptständer festgestellt. Der ist zwar per se gut gestaltet, lässt sich aber viel zu leicht einklappen, was durchaus – im wahrsten Sinne des Wortes – Umfallgefahr beim Beladen birgt.

Ein Punkt, den der e-muli "st" der Konkurrenz voraus hat:

Alle anderen Testräder waren an verschiedenen Stellen mit Schadstoffen belastet. Am schlimmsten trifft es das Lastenrad von Bullitt (eBullitt 6100).

"Hier wurde in Teilen der Kindersitz-Gurte eine Belastung mit den Weichmachern DEHP und DBP festgestellt. Ersterer ist als fortpflanzungsgefährdend eingestuft und in Spielzeugen seit Jahren verboten", stellt Kerbl klar.

Die Schadstoffbelastung der Gurt-Enden, die von Kindern leicht in den Mund genommen werden können, schlägt voll auf die Gesamtwertung durch und führt zum "nicht genügend" für dieses Modell. Schade, denn ohne dieses Problem hätte es für ein "gut" und Platz 2 im Test gereicht – und das trotz eines leichten Mankos bei den Bremsen. Auch in den übrigen Modellen wurden leider Schadstoffe gefunden, allerdings nicht in einem Ausmaß, das eine Abwertung rechtfertigen würde – deutlichen Nachbesserungsbedarf sieht ÖAMTC-Techniker Kerbl hier aber dennoch.