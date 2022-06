Nur durchschnittliche Noten für das Babboe City-E Lastenfahrrad. Bei engen Kurven neigt sich das Vorderrad zum Kurveninneren und kann zum Sicherheitsrisiko werden. Nur ausreichende Leistungen bietet der Antrieb, da es am Berg (fast) keine Unterstützung leistet, spricht der Einsatz eher nur für ebene bzw. leichte Steigungen. Da der Motor zudem verzögert einsetzt, ist das Anfahren am Berg im beladenen Zustand kaum möglich. Die geschwindigkeitsabhängigen Unterstützungsstufen erschweren das Fahren in der Gruppe und es bietet die geringste Reichweite im Test.