Bullitt eBullitt 6100

Gute Bremsen

Wertige Ausstattung, auch in der Box (Polster, Verarbeitung)

Gute Bedienung mit Tasten auf rechter und linker Seite

Gute Einstellmöglichkeiten an Lenker und Sattel

Köpfe der Kinder sind bei einem evtl. Umfaller sehr gut geschützt

Gutes Display, übersichtliche, umfassende Anzeige, gut ablesbar

Angenehme Sitz- und Bedienposition

* Abwertung: Der Grenzwert des Weichmachers DEHP ist an den Gurtenden (PULL) der Kindersitze stark überschritten

Beim starken Bremsen des Vorderrades zieht es nach links

Bei vollem Lenkeinschlag nach links steht Reifen rechts an der Steuerstange an

Sattel sehr schmal geschnitten

Hoher Einstieg (hohes Oberrohr)

Wenig geeignete Bedienungsanleitung