Triobike Cargo

Das größte Ärgernis beim Triobike ist der Hauptständer. Er ist zu kurz, klappt nicht ein, ist schlecht erreichbar und verleiht auch nicht die beste Standfestigkeit aufgrund der geringen Breite. Auswirkungen hat das besonders, sollte nur ein Kind auf einer Seite in der Box befördert werden oder der Untergrund etwas uneben sein. Der Antrieb von Brose ist kräftig und harmonisch, funktioniert gut, auch in Abstimmung mit der Enviolo-Schaltung. Die seitlichen Öffnungen an der Kabine erschweren das Zu- und Aussteigen der Kinder enorm.