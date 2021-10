Fünf E-Lastenfahrräder im Vergleichstest:

Sich im Fachhandel beraten lassen und gegebenenfalls die Kinder mitnehmen, um die Transportmöglichkeit von Kindern auszuprobieren.

Unbedingt Probe fahren. Das Fahrverhalten in Kurven in Kombination mit dem E-Antrieb erfordert ein vorsichtiges Herantasten, egal mit welchem Lenkungssystem. Nach Möglichkeit sollte man das Fahrrad auch mit Beladung ausprobieren. Besonders die Bremseigenschaften prüfen.

Kinder unter 12 Jahren müssen einen Helm tragen und mit einem Gurtsystem gesichert sein. "Für den Fall, dass ein Lastenrad umkippt, sind Kinder besser geschützt, wenn der Kopf nicht über die Kante der Transportwanne ragt und ‘Überrollbügel’ vorhanden sind", weiß der Techniker aus vergangenen Crashtests des Mobilitätsclubs.

Auf die Fahrzeugbreite achten. Auf Radwegen sind Lastenräder mit maximal 100 cm Breite zugelassen, sonst muss man auf der Straße fahren. Alle fünf Testkandidaten liegen unterhalb dieser Breite.

Vorab Abstellmöglichkeiten klären: verwinkelte Gänge (vergleichsweise großer Wenderadius) oder Stiegen zu einem Fahrradabstellraum bzw. die Größe desselben können ein K.O.-Kriterium sein. Das Abstellen draußen ist erlaubt, aber in Hinblick auf die Haltbarkeit der Komponenten nicht empfehlenswert.

Das Abstellen auf der Straße zwischen parkenden Autos ist erlaubt, unbedingt mittels Parkbremse vor einem Wegrollen sichern. Auf dem Gehsteig ist das Abstellen erlaubt, wenn dieser breiter als 2,5 Meter ist und niemand behindert wird. Sind Fahrradständer auf der Straße oder am Gehsteig in der Nähe vorhanden, kann man diese zwecks Sicherung nutzen.

Abstellen in Ladezonen: "Halte- und Parkverbotszonen" mit dem Zusatz "ausgenommen Ladetätigkeit" dürfen mit Lastenfahrrädern für Ladetätigkeiten verwendet werden, wenn es sich um ausschließlich zur Beförderung von Gütern bestimmte Lastenfahrräder handelt.

Abschließendes Statement von ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl in Richtung der Hersteller

"Lastenräder mit Elektroantrieb haben das Potenzial, im städtischen Raum und im Kurzstreckenverkehr eine ernsthafte und nachhaltige Alternative in der individuellen Mobilität zu werden. Gerade in Städten und Mehrparteienhäusern fehlt aber oft der private Raum, solche großen Lastenräder unterzustellen – daher müssen die Gefährte mit all ihren Komponenten aus unserer Sicht so konzipiert werden, dass sie längerfristig sicher und unter allen Witterungsbedingungen draußen stehen können – wie ein Pkw oder Motorrad."