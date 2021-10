Babboe Go-E

Nur durchschnittliche Noten im Fahrverhalten für die "coole Karre" (so ein Kommentar bei den Praxisfahrten). Zwar fährt das Babboe auf der asphaltierten Ebene angenehm und laufruhig, schwankt bei Wiegetritt allerdings unangenehm und schwer kontrollierbar auf. Bei abschüssiger Straße verstärkt sich der "Oberkörper-Neigeeffekt", da sich beim Gegenlenken der Sitz nach außen neigt. Nur ausreichende Leistungen bietet der Antrieb. Da es am Berg (fast) keine Unterstützung leistet, spricht der Einsatz eher nur für ebene bzw. leichte Steigungen. Da der Motor zudem verzögert einsetzt, ist das Anfahren am Berg im beladenen Zustand kaum möglich. Die geschwindigkeitsabhängigen Unterstützungsstufen erschweren das Fahren in der Gruppe und es bietet die geringste Reichweite im Test.