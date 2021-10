Butchers & Bicycles MK1-E Automatik

Am teuersten im Testfeld, aber auch sehr wertig und mit Neigungstechnik ausgestattet ist das MK1-E von Butschers & Bicycles. Allerdings lässt es sich in den Kurven nicht so gut Fahren wie das Chike. Der Einschlag sowie die Neigung sind dabei zu früh begrenzt. Dadurch ist ein großer Wendekreis, speziell bei höheren Geschwindigkeiten notwendig. Allgemein wirkt das e-Lastenfahrrad beim Fahren etwas träge und plump. Die Position der Lichtanlage ist ungünstig montiert und spielt das Potential der Ausleuchtung nicht aus.