Fünf Elektroroller am Prüfstand:

"Wer einen neuen E-Roller erwirbt, sollte bereits beim Kauf auch auf den Reparaturservice des Herstellers achten. Viele Hersteller haben – wenn überhaupt – nur in größeren Städten Servicepartner. Selbstverständlich ist auch eine ausführliche und leicht verständliche Bedienungsanleitung wichtig. Und last but not least sollte man vor dem Kauf unbedingt eine Probefahrt unternehmen".