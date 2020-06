ÖAMTC testet E-Tretroller: Keiner ist "sehr gut":

Vor allem im städtischen Bereich erfreuen sich E-Tretroller (auch E-Scooter genannt) großer Beliebtheit. Die wendigen Flitzer erreichen immerhin Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h – entsprechend wichtig ist es, dass die Geräte sicher sind. Grund genug für den Mobilitätsclub, neun aktuelle Modelle auf Herz und Nieren zu testen.

Die Ergebnisse sind allerdings nicht ganz überzeugend: Nur drei Testkandidaten erreichten die Note "gut" ( Segway Ninebot, Velix E-Kick 20 E, SO Flow SO 6), fünf Scooter schafften ein "befriedigend", einer (Maginon Street One) erhielt ein "genügend". Ein "sehr gut" gab es nicht, immerhin aber auch kein "nicht genügend".