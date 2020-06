Der brandneue Silence S01 kann sich im Vergleichstest gegen die etablierte Konkurrenz durchsetzen. Warum? Er ist einfach clever gemacht und leistet sich keine gravierenden Schwächen. Größter Trumpf des spanischen E-Rollers ist der Akku, der sich trotz der großen Speicherkapazität (5 kWh) und dem damit verbundenen hohen Gewicht (40 kg) bequem transportieren lässt. Der Clou dabei: Der Akku wird einfach zum Trolley, den man hinter sich herziehen kann. Zudem erlaubt der Stromspeicher bidirektionales Laden, d.h. es lassen sich damit auch externe Geräte wie etwa ein Laptop oder ein Elektrogrill mit Strom versorgen. Und trotzdem bietet der S01 unter der Sitzbank das mit Abstand größte Staufach, in dem sogar zwei Jet-Helme Platz finden. Alles in allem schnürt Silence mit dem S01 das beste Paket in diesem Vergleichstest.